Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencisi Atahan Akçam, Türkiye U18 Hentbol Milli Takımı’nın Ankara kampında yer aldı ve turnuva kadrosuna seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, 15–23 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen milli takım kampına katılan sporcu, 12–19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Akdeniz Konfederasyonu Hentbol Turnuvası için açıklanan asıl kadroda yer aldı.

Kamp sürecinde Slovakya ile oynanan hazırlık maçlarında da forma giyen Atahan Akçam, sahadaki performansıyla dikkat çekti.