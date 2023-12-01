AstraZeneca, sağlık çalışanlarının, karar vericilerin ve hastaların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için Evinova birimini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca'nın uzun vadeli desteğinin yanı sıra dünyanın önde gelen klinik araştırma kuruluşları Parexel ve Fortrea ile stratejik iş birlikleri sayesinde Evinova, fen bilimleri ve sağlık sektörüne küresel ölçekte dijital ürün ve hizmetler sunacak.

Evinova, klinik araştırmaların tasarlanmasını ve uygulanmasını geliştirmek için AstraZeneca’nın hâlihazırda küresel çapta kullandığı köklü ve ölçeklendirilmiş dijital teknoloji çözümlerini sunmaya öncelik verecek. Bu sayede yeni ilaçların geliştirilme süresinin ve maliyetlerin azaltılması, hastaların evlerine daha yakın bir yerde tedavi görmeleri ve sağlık sistemleri üzerindeki yükün azaltılması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, ilaç geliştirmenin geleceğinin dijital çözümlerle hızlandırılabileceğini belirterek, "Bilimsel uzmanlığın ve yapay zeka destekli dijital teknolojiler geliştirme konusundaki geçmiş deneyimlerin Evinova'da bir araya gelmesinin, hasta bakımını iyileştirmek, sağlık hizmetlerinde dönüşümü sağlamak ve karbon emisyonlarını azaltmak için gerçek bir fırsat sunacağına inanıyoruz." dedi.

Evinova Başkanı Cristina Duran ise AstraZeneca'nın ilaç geliştirme sürecine hizmet etmek için geliştirilmiş küresel ölçekli dijital çözümler portföyünü daha geniş bir akademik topluluğa sunmaktan heyecan duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun, sektörü dijital sağlık alanında ileriye taşımaya yardımcı olacağına inanıyoruz, çünkü sağlık çalışanlarının ve karar vericilerin ilaç sektöründe çalışanları ve hastaları geniş çapta destekleyen dijital çözümlere ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Sektörün içinden gelen ve kanıtlanmış deneyime sahip olan Evinova, hasta deneyimini ve sonuçlarını iyileştirmek amacıyla bilime ve kanıta dayalı, insan deneyimine odaklanan çözümler sunmak için benzersiz bir konumda olacak."