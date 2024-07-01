Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıktan kısa süre sonra yakalanan Abdülaziz Abbas bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 1 Temmuz 2024 tarihinde saat 00.30 sıralarında Güney Kıbrıs’tan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıktan kısa süre sonra yakalandığını söyledi. Polis, zanlının muhaceret kontrolünde ülkeye yasal girişinin olmadığının görüldüğünü belirtti. Polis, zanlının ifadesinde güneyde yaşadığını, ülkesi olan Suriye’ye gitmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının üzerinden herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığını ifade etti. Polis memuru, zanlının gerçek adının Abdülaziz Abbas olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.