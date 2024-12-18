(Kamalı Haber)- Askeri yasak bölgeyi ihlal etme suçundan tutuklanan Abdulmalik İsweiden ve Medyen Ali mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

Polis memuru Metin Cengiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16.12.2024 tarihinde saat 07:00 raddelerinde GKRY'de sakin Abdulmalik İsweiden ve Medyen Ali’nin ülkesi Suriye'ye gitmek amacıyla Haspolat Bölgesi'nden 1. Derece Askeri Yasak bir bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC topraklarına giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün Haspolat'ta faaliyet gösteren Fina Petrol önünde tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların KKTC’de yasal bağları bulunmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıları 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.