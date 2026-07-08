Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda, saat 10.25’te başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılının ilk asgari ücretini aylık net 52 bin 738 TL, brüt ise 60 bin 618 TL olarak belirlemişti.