Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan araç sürücü, nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Aytur Sakallı (E-42), yönetimindeki NC 419 plakalı araçla seyrettiği sırada yoldan çıkıp, akasya ağaçlarına çarptı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.
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Soruşturma devam ediyor.