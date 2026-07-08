Şanlı Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler anılacak… Katılım için son başvuru tarihi 17 Temmuz
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Ercan Havalimanı’nın ana sunucusuna virüs yazılımı yüklediği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, 22 Haziran’da Ercan Havalimanı’nda ana sunucudaki işletim sistemine uzaktan erişim sağlanarak, ileriki bir tarihte verileri silmek amacıyla virüs yazılımı yüklendiği tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.C. E. tutuklandı.
- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı
Yeniboğaziçi’nde dün, 171 mlgr alkollü M.N.(E-34) yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.