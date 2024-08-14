Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 14.00 sıralarında, Girne’deki bir süpermarkette çalışan Yağmur Güzel (K-20), market arabasını asansöre yüklediği sırada asansör boşluğuna düştü. Yağmur Güzel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Öte yandan polisin dün ülke genelindeki denetimlerinde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.