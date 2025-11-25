Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Türkçe Konuşan Ülkeler Uygulamalı Sanatlar Rektörler Birliği’nin kurucu üyesi oldu.

Sanat ve tasarım odaklı eğitimde ortak projeler, akademik değişim programları ve kültürel iş birliklerini öngören birliğin üyelik bildirgesine ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi imza attı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Asım Vehbi, Bakü’de düzenlenen ve Uygulamalı Sanatlar Alanında Faaliyet Gösteren Türkçe Konuşan Ülkeler Yükseköğretim Kurumları Rektörler Birliği’nin kuruluş bildirgesini imzaladı.

KKTC’nin yanı sıra Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Macaristan'dan rektörlerin bir araya geldiği toplantıda, Türkçe konuşan ülkelerin güzel sanatlar ve uygulamalı sanatlar alanındaki yükseköğretim kurumları arasında yeni bir işbirliği hayata geçirildi.