Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), sanat ve tıbbı buluşturan konferansa ev sahipliği yapacak.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, konferans 28 Mart Cuma ARUCAD Konferans Salonu’nda yer alacak. Halka açık olacak olan etkinlik saat 14.30’da başlayacak.

“Bir Toplumun Şifası Olan Dr. Fazıl Küçük’e Adanmış Şifa Tasları” başlıklı etkinlikte, Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu kurucusu, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz konuşacak.

Lutz, tıbbın etik değerleri, sanatın iyileştirici gücü ve toplumsal hafıza arasındaki ilişkiyi değerlendirecek.

Prof. Dr. Vatanoğlu Lutz’un, Asya kıtasının Nobel barış ödülü olarak bilinen Gusi Barış Ödülü'ne layık görülen ilk Türk kadını da olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Vatanoğlu Lutz etkinlikle ilgili olarak “Sanatın ve tıbbın kesişiminde, Dr. Fazıl Küçük’ün mirasını onurlandırarak iyileştirici gücünü paylaşacağız” ifadesini kullandı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ise, Dr. Fazıl Küçük'ün yalnızca bir lider değil, aynı zamanda halkın refahını ve haklarını önceleyen bir vizyoner olduğunu kaydederek, " Mücadeleci ruhuyla halkının özgürlüğü ve hakları için büyük çaba sarf etti. Onun, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak adına verdiği mücadele, Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve bağımsızlığını koruma çabasının ayrılmaz bir parçasıydı" dedi.

Etkinliğin, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 14 Mart Tıp Bayramı programının kapanış organizasyonu olduğu da kaydedildi.