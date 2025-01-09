Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İLET403 Yaratıcı Sunum dersi öğrencilerinin, SOS Çocuk Köyü Derneği ile birlikte geliştirdiği “Kartopu Kadar İyilik Projesi”nin ilk etkinliği, 11 Ocak’ta Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Özgürlük Milli Parkı - The Heaven Restaurant & Cafe’de (Alsancak Parkı) gerçekleşiyor.

Toplumsal dayanışmayı artırmayı, çocukların hayatına umut ve mutluluk katmayı hedefleyen bu sosyal sorumluluk projesi, ARUCAD İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından düzenleniyor. Etkinlik bilet satışından elde edilecek gelirin tamamı, SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağışlanacak.

- 4-10 Yaş Arası Çocuklara Özel Oyunlar

“Kartopu Kadar İyilik Projesi” kapsamında düzenlenen etkinlik, 4-10 yaş arası çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler, hazine avı, bean toss ve pek çok sürpriz oyun içeriği sunacak. Etkinlik süresince çocuklar, klasik oyunlardan farklı ve yenilikçi kurgularla hem eğlenecek hem de sosyalleşme fırsatı bulacak.

Dersi veren ARUCAD Enstitü Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze, projenin hayata geçmesiyle ilgili “Kartopu Kadar İyilik Projesi, öğrencilerimizin yaratıcılık ve iletişim becerilerini çocukların mutluluğuna dönüştürdüğü çok değerli bir girişim. Çocuklara dokunabildiğimiz her an, bizim için en büyük güç kaynağı. Toplumun bu projeye ortak olması, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor” dedi.

Etkinlik Bilet Gelirleri SOS Çocuk Köyü’ne Bağışlanacak

Etkinlikte satılan oyun biletlerinden elde edilecek tüm gelir, SOS Çocuk Köyü Derneği’ne bağışlanarak çocukların eğitimine ve daha iyi bir geleceğe sahip olmalarına destek olacak. 11 Ocak’ta saat 11.00’de başlayacak etkinlik, halka açık ve ücretsiz girişli olarak düzenlenecek. Oyunlara katılmak isteyenler, bilet satın alarak hem çocuklar için hazırlanan sürprizli etkinliklere dahil olacak hem de SOS Çocuk Köyü’ne bağış yapma fırsatını elde edecek.