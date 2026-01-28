Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), oyun müziği, ses tasarımı ve dijital oyun üretimini odağına alan iki etkinlik düzenledi.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, Ses Sanatları Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen ARUCAD Oyun Müzikleri Haftası, Lefkoşa Bandabuliya Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencilerinin dönem boyunca geliştirdikleri projelerden oluşan “Game Expo 2026” ise bu etkinlikten önce öğrenci üretimlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Video oyunlarında müzik ve sesin rolünü kuramsal ve uygulamalı bir çerçevede ele alan Oyun Müzikleri Haftası, akademik oturumlar, atölyeler, dinleme seansları, oynanış gösterimleri, canlı müzik eşliğinde oynanış performansları ve öğrenci sunumlarından oluşan içerik sundu. Oyun müziği analizi, anlatı aracı olarak müzikal temalar, etkileşimli ses tasarımı ve oynanışa dayalı performatif yaklaşımlar haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Hafta kapsamında ARUCAD Ses Sanatları ve Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel ile Öğretim Görevlisi Ataman Kınış, misafir konuşmacı Doğu Zaifoğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Başar Ünder’in katkılarıyla gerçekleştirilen oturum ve atölyelerde, oyun müziği ve ses tasarımı disiplinlerarası bir üretim alanı olarak ele alındı.

Etkinliğin açılış gününde Yrd. Doç. Dr. İnal Bilsel konuşma yaparken, Oyun Müzikleri Haftası kapsamında yürütülen atölyelere ilişkin değerlendirmeleri de Öğr. Gör. Ataman Kınış yaptı. Etkinliğe misafir konuşmacı olarak ise Doğu Zaifoğlu katılırken, öğrenciler de söz alarak, çalışmalarını anlattı.