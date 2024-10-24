Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2024-2025 Akademik Yılı açılışı, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşmasıyla başladı.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, açılış konuşmasının ardından, açılış dersini Üniversitenin Konferans Salonunda, “Kültürel Mirasın Restorasyonla Korunması” konusuyla ESAIL (Ecole Supérieure d'Architecture Intérieure et Design) Direktörü Dr. Pascal Bertrand verdi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi konuşmasında, 55 ülkeden öğrenci ve akademisyen bulunduğunu, yenilikçi ve uygulamalı eğitim modeliyle sanat, tasarım ve iletişimde öncü olma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Vehbi, “Öğrencilerimize sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim sunuyoruz.” dedi.

ESAIL Direktörü Dr. Pascal Bertrand, açılış dersinde, restorasyon projeleri üzerine deneyimlerini paylaştı. Bertrand, dünyanın farklı yerlerinde yer alan yapıların korunması ve restore edilmesi süreçlerini ele aldı, kültürel mirasın korunmasının sadece kültürel ve tarihi açıdan değil, toplumsal hafıza ve kimliğin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıdığını anlattı.

Dr. Pascal Bertrand, Fransa, Portekiz, Hollanda ve Yunanistan'daki bazı restorasyon projelerini anlattı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Dr. Pascal Bertrand’a teşekkür belgesi takdim etti.

-ESAIL ile ARUCAD arasında anlaşma

ARUCAD ile ESAIL arasında imzalanan anlaşmayla, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileri için Öğrenci Değişim Programı başlatıldı. ARUCAD öğrencileri Fransa’nın Lyon ve Bordeaux şehirlerindeki ESAIL kampüslerinde eğitim alabilecek. Program bir dönemi kapsıyor.