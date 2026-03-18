İran'da savaş üçüncü haftasına girerken ülkedeki yaygın internet kesintileri sürüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan İranlı kadınlar, memleketteki ailelerine ulaşmakta çeşitli zorluklar yaşadıklarını ve endişe içerisinde olduklarını söylüyor.

Bazıları, ABD ve İsrail saldırılarını, yıllar sonra gelen bir umut ve ülkede yaşanabilecek kalıcı değişimin aracı olarak değerlendiriyor.

Bazıları ise ülkenin kaderinin yine İranlılar tarafından belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, savaşın ülkedeki durumu daha da kötüleştirdiğini savunuyor.

İstanbul ve Ankara'da konuştuğumuz kadınların hepsi güvenlik endişesiyle haberde isimlerinin değiştirilmesini istedi.

'Biz yapamadık ama belki şimdi devrim olur'

İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi Ava, savaşın ilk haftasında ailesine hiçbir şekilde ulaşamadığını, şimdi ise haftada sadece birkaç dakika konuşabildiklerini söylüyor.

Ava, savaş başladığından beri babasının işe gitmediğini, annesinin alışveriş için bile sokağa çıkmadığını, tüm ailesinin korkudan hep birlikte kaldığını anlatıyor.