Kıramettin Mahallesi’nde 05.30 sularında vatandaşın sahura kalkması için patlatılan ramazan topu, ateşleyen kişinin yanında duran A.A.’nın yüzüne isabet etti.

Patlamanın etkisiyle genç ağır yaralandı.

Menteşe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.A. buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Gencin hayati tehlikesinin sürüyor.