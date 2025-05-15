Arnavutluk ve İngiltere Başbakanları, düzenledikleri ortak basın toplantısında, iki ülkenin düzensiz göç konusundaki işbirliğinin özellikle İngiltere'ye düzensiz göçü engellemede önemli rol oynadığını ifade etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Tiran'da yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rama, İngiltere ile yapılan yasa dışı göç anlaşmasının İngiltere'ye bu yollarla giren veya girmeye çalışan Arnavutların sayısının azaltılmasına katkı sağladığını söyleyerek iki ülkenin, yasa dışı göçle mücadelede kaydettiği ilerlemenin olağanüstü olduğunu vurguladı.

Güvenlik ve savunma alanında işbirliklerini derinleştirdiklerini ifade eden Rama, "2024 yılında İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren veya girmeye çalışan Arnavutların sayısı, birkaç yüz olarak kayda geçti. Ortak görev gücü kurma çalışmalarını yürütmeden önce, 2022'de bu sayı 12 bine ulaşmıştı." dedi.

Rama, iki NATO üyesi ülke olarak Ukrayna meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Genel olarak çalkantılı jeopolitik durumu göz önünde bulundurarak güvenlik ve özellikle savunma alanında işbirliğimizi derinleştirdik ve daha fazla sinerji yaratmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Starmer'in Arnavutluk'a yaptığı ziyareti de değerlendiren Rama, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerde gerçekleşen ilk ziyaret olduğunu anımsattı.

- "Gençlerin Arnavutluk'ta kalması ve hayatlarını burada inşa etmesini destekliyoruz"

İngiltere Başbakanı Starmer, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin hem Avrupa'ya hem de İngiltere'ye güvenlik ve ekonomik büyüme getirdiğini anlattı.

İngiltere'de yasal ve düzensiz göçle ilgili yapacakları düzenlemeleri hatırlatan Starmer, Rama'ya bu plana desteğinden ve düzensiz göçle mücadelesinden dolayı teşekkür etti.

İki ülkenin işbirliğiyle Avrupa'dan İngiltere'ye geçen düzensiz göçmen botlarındaki sayılarda azalma olduğunu belirten Starmer, şunları aktardı:

"Ortak Göç Görev Gücümüz kolları sıvadı ve düzensiz göçü engellemek için sonsuz anlaşmalar yapmak yerine görevlerini yerine getirdi. Mahkum Transfer Anlaşması, İngiltere'deki Arnavut hükümlülerin cezalarını ülkelerinde çekmesine olanak sağladı. Birlikte, gençlerin Arnavutluk'ta kalması ve hayatlarını burada inşa etmesini destekliyoruz."

Starmer, İngiltere ve Arnavutluk'un NATO müttefiki olduğunu ve Ukrayna'ya destek verdiklerini anlatarak İngiltere'nin Ukrayna'ya destek çalışmalarının başında yer alacağını vurguladı.

- "Başka ülkelerde geri gönderme merkezi kurma görüşmeleri yapıyoruz"

Starmer, toplantının soru-cevap bölümünde yaptığı açıklamada Arnavut-İngiliz Ortak Göç Görev Gücü çalışmaları sonrası Arnavutluk'tan İngiltere'ye düzensiz göçte büyük düşüş yaşandığını kaydetti.

Son iki yıldaki çalışmalarla düzensiz Arnavut göçmen sayısının yüzde 94 azaldığının altını çizen Starmer, "Bu görev gücü çalışmalarını diğer bölge ülkelerine nasıl yayabiliriz konusunu da görüştük. Ayrıca sınırları aşan diğer suçlarla mücadelede neler yapabileceğimizi de ele aldık." dedi.

Keir Starmer, İngiltere'deki düzensiz göçmenler için başka ülkelerde geri gönderme merkezleri kurma planına ilişkin soruyu da yanıtlayarak "Başka ülkelerle bu merkezleri kurma görüşmeleri yapıyoruz. Bunu önemli bir proje olarak görüyorum. Başka ülkelerle anlaşmalar yaptık, geri dönüş anlaşmalarını yürürlüğe koyduk ve rekor sayıda göçmeni iade ettik. Buna şimdi geri gönderme merkezlerini de eklemek istiyorum." diye konuştu.

Starmer, Rusya ile Ukrayna teknik heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştireceği müzakerelere de değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüşmeye katılmayarak "ayak sürümekle" suçlayan Starmer, ateşkesin gecikme sebebi olarak Putin'i gösterdi.