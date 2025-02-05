Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde bir süredir etkili olan orman yangınlarında 20 bin hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin önemli turistik bölgelerinden Patagonya'daki iki milli parkta başlayan orman yangınları 20 bin hektarlık alanda etkili oluyor.

Yetkililerden yapılan açıklamada, turistik kasabalardan El Bolson'da şu ana kadar 2 bin 800 hektarlık alanın kül olduğu ve 80 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, Ulusal Yangın Yönetim Servisi'ne ait hidrant uçakları ve iki helikopterin de söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Neuquen, Rio Negro ve Chubut eyaletlerinde de orman yangınlarının devam ettiği, Nahuel Huapi Ulusal Parkı'nda ise binlerce hektarlık ormanlık alanın kül olduğu bildirildi.

Şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınmakta zorlandığı vurgulanan açıklamada, Chubut eyaletine bağlı Epuyen kasabasında 70 evin yandığı bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de iklim değişikliği ve insan kaynaklı sorumsuzluklar nedeniyle her yıl binlerce hektarlık ormanlık alan yok oluyor.