Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşanan Falkland Adaları meselesinde İngiltere ile çatışmak istemediklerini ve barışçıl bir çözüm arayışında olduklarını söyledi.

Milei, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere ve Arjantin arasındaki Falkland Adaları meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Falkland Adaları'nın günümüzde "İngiltere'nin elinde" olduğunu söyleyen Milei, adaların egemenliğini almak için diplomatik yollara başvuracağını, ancak şimdilik bir çözümün olmadığını belirtti.

Javier Milei, ülkesinde adaların egemenliği için "dövünen" liderlerin sonuç alamamasını eleştirerek, "Falkland Adaları'nın egemenliğini İngiltere'den almak yıllar sürebilir. Arjantin çatışma arayışında bir ülke değil." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un şubatta Falkand Adaları'na yaptığı ziyaret esnasında kullandığı "adaların egemenliği tartışmaya kapalıdır" sözlerini de değerlendiren Milei, "Adaların barış içerisinde Arjantin'in olmasını isterim. Egemenliğimizden feragat etmeyeceğiz, ancak İngiltere'yle de çatışma içine girmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milei, meselenin gelecekte uzun süreli görüşmelerle gündeme geleceğini belirterek, "İngiltere bugün belki müzakere etmek istemez, bir zaman sonra isteyecektir. Zamanla pek çok durum değişti." diye konuştu.

BBC, Falkland Adaları için "çalınmış topraklar" ve İngiltere için de "iğrenç" kelimelerini kullanan eski Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in aksine Milei'nin konuya yaklaşımını "daha uysal" şeklinde niteledi.

- Falkland Adaları meselesi

Falkland Adaları'nın egemenliği statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır sorun oluşturuyor.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin metrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığını savunuyor.

Arjantin ve İngiltere'nin egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda, 2013'te bağımsızlık referandumu yapılmış ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "evet" yanıtını vermişti.