Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Kongre’nin önünde toplanan, ülkenin sağcı başkanı Javier Milei’nin önerdiği reformları protesto edenler ile polis arasında çatışma yaşandı.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre eylemciler molotof kokteyli ve taş atarken, polis gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Yerel basın yaşananları “bir savaş alanına benzetirken” bazı kişilerin yaralandığı kaydedildi.

Milyonlarca kişiyi etkilemesi beklenen reform paketi ekonomik bir acil durum ilan edilmesini, emekli maaşlarının azaltılmasını ve işçi haklarının kesilmesini öngörüyor.

Bu teklife solcu partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri tarafından karşı çıkılıyor.

Senato'da yapılan oylama 36-36 beraberlikle neticelendi.

Meclis Başkanlığı görevini üstlenen ülkenin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel'in eşitliği bozmasının ardından tasarı geçici olarak kabul edildi.

Villarruel, "Acı çeken, bekleyen, çocuklarının ülkeyi terk etmesini istemeyen Arjantinliler için oyum olumludur" dedi.

328 maddelik tasarının madde madde görüşülmesinin ardından tamamının bugün kabul edilmesi bekleniyor, ardından nihai onayını almak için alt meclise gönderilecek.

Tasarının Senato'dan geçmesi öncesinde başkent sokaklarında protestocuların taşıdığı pankartlarda "Ülke satılık değil, ülke savunulur", "Bir devlet başkanı ülkesinden nasıl nefret edebilir?" gibi ifadeler yer aldı.

Protestocular tel örgüleri aşarak Kongre'ye doğru ilerlemeye çalıştı. Ardından da polis müdahalesiyle karşılaştılar. Göstericiler kendilerine biber gazı sıkan polislere taşlarla yanıt verdi.

AFP haber ajansına konuşan milletvekili Cecilia Moreau, kalabalıkta bulunan en az beş muhalif milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yetkililer en az 20 polis memurunun da yaralandığını söyledi.

Öte yandan güvenlik güçlerinin aktardığına göre, 15 kişi de gözaltına alındı.

Yerel basın, göstericilerin biri bir medya kuruluşuna ait olmak üzere iki aracı yaktığını bildirdi.

Milei'nin ofisi ise çıkan olayların ardından göstericileri "darbe girişiminde bulunan teröristler" olarak nitelendirdi. Olayları bastıran güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Buenos Aires'te düzenlenen bir konferansta konuşan Milei, "Arjantin'i değiştireceğiz, dünyanın en liberal ülkesi haline getireceğiz" dedi.