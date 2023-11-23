Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e, ülkesinde "Ukrayna-Latin Amerika Barış Zirvesi" düzenleme önerisinde bulundu.

Özgürlük Gelişimi Partisinin Dış Politika Sorumlusu Diana Mondino, yaptığı açıklamada, Milei ve Zelenskiy'nin telefonda görüştüğünü belirtti.

Mondino, görüşmede Milei'nin Zelenskiy'e uygun görmesi halinde "Ukrayna-Latin Amerika Barış Zirvesi"ne ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söylediğini ifade etti.

Zelenskiy de sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ülkesine yönelik desteği nedeniyle Milei'ye teşekkür etti, yeni devlet başkanını ülkesine davet etti.

Milei'nin, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile de telefonda görüştüğü belirtildi.

Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi Alberto Angel Fernandez'den devralacak.