Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Latin Amerika’nın 21. yüzyıl sosyalizmi nedeniyle yoldan çıktığını, bu durumun düzelmesi için ABD’nin bölgede sağlam bir müttefike ihtiyaç duyduğunu savundu.

Başkent Buenos Aires’te iş dünyası grubunun düzenlediği etkinlikte konuşan Milei, isim vermeden Latin Amerikalı sol liderleri eleştirdi.

ABD'nin bölgedeki sağlam müttefikinin kendisi olduğunu kasteden Milei, "Jeopolitik çapa kritik önemdedir. Arjantin, bugün küresel oyunun kurallarında köklü bir değişimin baş aktörlerinden biri olma fırsatına sahip. ABD ise 21. yüzyıl sosyalizminin onlarca yıllık etkisiyle yoldan çıkmış bir kıtayı yeniden düzenlemeye yardımcı olacak Latin Amerika’da sağlam bir müttefike ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

- "Arjantin, benzersiz bir yatırım fırsatı sunuyor"

Ülke ekonomisinin güçlendirilmesi için mali, döviz ve vergi sistemlerinde büyük reformlara ihtiyaç olduğunu belirten Milei, bu reformların uygulanması halinde Arjantin’in milli gelirinin hızla büyüyeceğini dile getirdi.

Milei, Kongrenin onayından geçmesi gereken bu reformlara dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Eğer işleri doğru yaparsak, tüm reformları hayata geçirmeyi başarabilirsek, bu büyüme hızı GSYH’nin her 7 yılda bir iki katına çıkması anlamına gelir. Arjantin, dünyanın en özgür ülkesi olma yolunda ilerleyen ve küresel bir örnek haline gelmeye hazırlanan benzersiz bir yatırım fırsatı sunuyor."

Geçen hafta ABD ile Arjantin, ticaret ve yatırım alanlarında ikili anlaşmanın önünü açacak çerçeve anlaşması imzalamıştı.

ABD Hazine Bakanı Bessent, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo ile görüşmelerin ardından ülkesinin doğrudan Arjantin pesosu satın aldığını ve Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık swap çerçevesini tamamladıklarını duyurmuştu.