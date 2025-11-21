Azerbaycan'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 2. Toplantısı yapıldı.

Bakü'de Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov'un sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Kazakistan Adalet Bakanı Yerlan Sarsembayev, Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Taşkulov, Kırgızistan Adalet Bakan Yardımcısı İskender Sıdıgaliev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Toplantıda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.

Hukuk ve adalet alanında dijital dönüşüm konusunun müzakere edildiği toplantıda, bakanlar, ülkelerinin bu husustaki tecrübe ve uygulamalarını paylaştı.

Toplantıda, Türk coğrafyasında hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve adaletin güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun ve ortak çabaların artırılmasına odaklanıldı.

TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı'nın 2026'da Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığı toplantı sonunda ortak bildiri imzalandı.

Toplantıya katılan bakanlar, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.