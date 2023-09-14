Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Yiğitler-Pile yolunun mutlaka yapılacağını kaydederek, “Pazartesi çalışmalar Yiğitler köyü tarafından başladı. Umarım ara bölgeye gelindiğinde Birleşmiş Milletler engel olmaz. Karşımıza çıkarlarsa sorumluluk bizde olmaz” dedi.

KKTC olarak bu yolu yapmakta kararlı olduklarını vurgulayan Arıklı, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti de bu konuda bize büyük desteği var” açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Ateş ve beraberindeki heyetini kabulünde Yiğitler-Pile Yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

-“Daha fazla kaybedecek zaman yok”

Arıklı, çıkan arbedenin ardından diplomasiye fırsat vermek için yol yapım çalışmalarının durdurulduğunu ancak daha fazla kaybedecek zaman olmadığı için Yiğitler tarafından yol yapım çalışmalarına yeniden başlandığını belirtti.

-“Ne Türkiye eski Türkiye, ne de KKTC eski KKTC’dir”

Arıklı şunları kaydetti:

Pazartesi çalışmalar Yiğitler köyü tarafından başladı. Umarım ara bölgeye gelindiğinde Birleşmiş Milletler (BM) engel olmaz. Karşımıza çıkarlarsa sorumluluk bizde olmaz. BM’nin görevi, kendilerinin daha öncede söyledikleri gibi ‘not tutmak’ olmalıdır.

BM'nin görevi kaba kuvvetle karşımıza çıkmak değil, sadece not tutmaktır. Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa ara bölgede askerimize yapılan saldırının notunu aldık. BM araştırmasını bekliyoruz. Şimdilik sessiziz ancak bunu unutmayacağız. Ne Türkiye eski Türkiye, ne de KKTC eski KKTC’dir.”

-“Soydaşlarımızın feryatlarını duymayacak kadar sağır bir devlet değiliz”

Kıbrıs Rum tarafının ara bölgedeki yapılaşmasına ses çıkarmayan BM’nin Yiğitler-Pile Yolu’nu engellemesinin ve Kıbrıs Türk tarafında çifte standart uygulamasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Arıklı, şöyle devam etti:

“Biz uysal koyun değiliz. Karşı taraf bu yolun yapımı konusundaki kararlılığımızı gördü. Biz soydaşlarımızın feryatlarını duymayacak kadar sağır bir devlet değiliz… BM bizi durdurmak için ilk defa güç kullanmasına rağmen kararlılığımızdan bir santim geri adım atmış değiliz. Bu yol mutlaka ama mutlaka yapılacak ve Pilelilerin hizmetine sunulacaktır. Yiğitler-Pile Yolu, Pile’de yaşayan 500 soydaşın nefes borusudur.”