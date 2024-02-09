Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 17 Şubat'taki parti kurultayı için adaylık başvurusunu yaptı.



YDP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek adaylığını duyuran Arıklı'ya, Parti Kurucu Genel Sekreteri ve kurultay için oluşturulan komitenin başkanı Turan Büyükyılmaz ve kendisine destek veren partililer eşlik etti.



Büyükyılmaz, adaylık başvurusunu almasının ardından yaptığı konuşmada, üye sayısının yarısından bir fazlasının kurultay için nisabı sağlamaya yeterli olacağını belirterek, Pazartesi diğer genel başkan adayı Talip Atalay'ın da üzerine düşen yükümlülük gereği evraklarını teslim etmesini bekleyeceklerini aktardı ve Arıklı'ya seçim yarışında başarı diledi.

Erhan Arıklı da kurultayın herhangi bir kaza bela olmadan, kırgınlıklar ve kırılmalar yaşanmadan tamamlanmasını diledi. Arıklı 17 Şubat'ta nisabın sağlanamaması halinde 3 Mart'ta kurultayın nisap olmaksızın toplanabileceğini hatırlatarak, "4 Mart'ta da birbirimizin yüzüne bakabileceğimiz şekilde kırmadan-dökmeden seçimin tamamlanması temennimiz" ifadelerini kullandı.



Toplantının ardından TAK'ın süreçle ilgili sorularını yanıtlayan Arıklı, ilçe kongreleri dahil olmak üzere Partinin tüm seçimli yarışmalarının kırılmalara, küsmelere ve kopmalara neden olduğunu aktardı.



Özellikle son kurultayda partinin büyük darbe aldığını dile getiren Arıklı, bütün partililerin bu konuda hassas olduklarını kaydetti.

Arıklı, söyle devam etti:

"Önce partimizin Kurucu Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz karşı tarafa 'Gelin bunu tek adaylı bir seçim yapalım, zaten iki yıl görev süresi var, iki yıl sonra siz tek aday olarak girin, böylece bu süreci hasarsız atlatalım' teklifinde bulundu; bu reddedildi. Önceki gün altı ilçe başkanı bir araya geldi, toplantı yaptılar ve orada karar aldılar ki: 'dönüşümlü başkanlık olsun. 18 ay mevcut genel başkan, sonraki 18 ay da sayın Genel Sekreter bu işi yürütsün, erken (genel) seçim olması halinde de Genel Sekreter genel başkanlığı Talip Atalay'a devretsin' üzerinde anlaştılar. Dediler ki 'iki adaydan hangisi karşı çıkarsa biz altı ilçe başkanı karşı çıkanın karşısında olacağız, kabul edenin yanında duracağız' bu konuda namus ve şeref sözü vererek imzaladılar.

Bu teklifi o gece Talip Atalay'a, Genel Sekreterimize ilettiler. Genel Sekreterimiz 'şayet Genel Başkanımız bunu kabul ederse, ben de kabul edeceğim' dedi. Ertesi gün bu teklif bana ulaştı, ben kabul ettim. 'madem ilçe başkanlarımız böyle uygun görüyor benim için bir mahzuru yok' dedim. Bu sefer onlar kabul etmemek için ilçe başkanlarına ciddi baskı yaptılar. Üç tane ilçe başkanı karşı bir teklifte bulunup eski tekliflerini inkâr ettiler. Olan oldu biten bitti, şu an yarış başladı ve devam ediyor... Yani dönüşümlü başkanlık fikri bizden değil, ilçe başkanlarından çıkmış bir fikir."



Arıklı, "Bizim partide maalesef enteresan bir anlayış var, kaybeden, partiden kısa bir süre içinde bir şekilde ayrılıyor" diyerek, kurultay için MYK'nın belirlediği 9 kişilik bir organizasyon komitesinin Turan Büyükyılmaz başkanlığında görev yapacağını aktardı.



Açıklamaya göre, Erhan Arıklı ve Talip Atalay'ın genel başkanlık için yarışacağı YDP kurultayı nisabı sağlayacak 8 bin parti üyesinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması durumunda 17 Şubat'ta Partinin Ortaköy'deki genel merkezinde saat 10.00'da, nisabın sağlanamaması ve ertelenmesi halinde ise 3 Mart'ta Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda aynı saatte yapılacak.