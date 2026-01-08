Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Arıklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılay heyetine teşekkür etti.

Arıklı, “Bizlere şeref verdiniz. Türk Kızılay’ın Kıbrıs Türk Kızılayı’na bugüne kadar sağlamış olduğu destek bizim için son derece önemlidir. Bu katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Genel Sekreter Saygılı ise kabul sırasında, Türk Kızılay bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.