Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlık ve bağlı daire personeli ile yeni yılı kutladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 2026 yılının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve tüm bölgeye huzur ve refah getirmesini dileyen Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın halk tarafından "en başarılı bakanlık" olarak görüldüğünü belirtti.

Arıklı, “Bu başarı yakalınmışsa sizlerin özverili çalışmaları sayesinde yakalandı” diyerek, yeni yıl kutlamalarının huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nin bu gecenin yağışlı geçeceğini bildirdiğini hatırlatan Arıklı, “Sizden ricam alkollü araç sürememeniz ve sürülmesine izin vermemenizdir. Herkes huzurlu ve mutlu bir yeni yıl geçirsin” ifadelerini kullandı.