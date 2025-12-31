Erenköy-Karpaz Belediyesi, bölge halkının sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve “Yaşanabilir bir bölge” vizyonunu güçlendirmek amacıyla başlattığı projelere devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dipkarpaz Polat Paşa Mahallesi’nde yapımı süren "Aile Parkı" projesinde sona yaklaşıldı.

Belediye ekiplerinin sahada mesai harcadığı park projesinde, modern oyun alanları ve dinlenme noktalarının montaj süreci devam ediyor. Mahalle sakinlerinin sosyal yaşantısına katkı sağlaması beklenen parkın, kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

-Bakırcı: "Adım adım tamamlıyoruz"

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, projelerin planlanan takvime uygun ilerlediğini belirtti. Bakırcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dipkarpaz Polat Paşa Mahallemizdeki aile parkında çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Halkımızın aileleriyle birlikte huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği bu alanı en kısa sürede hizmete açmak için gayret ediyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Bakırcı, bölgedeki gelişim sürecinin sadece bu parkla sınırlı kalmayacağının altını çizdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakırcı, Erenköy-Karpaz genelinde çevre düzenleme, altyapı ve sosyal alan çalışmalarının artarak süreceği kaydetti.