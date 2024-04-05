Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlık ve bakanlığa bağlı daire personelinin bayramını kutladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, sırasıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi, Planlama ve İnşaat Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Karayolları Dairesi, Posta Dairesi ve Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne giderek çalışanların bayramını kutladı.

Bakan Arıklı, ziyaret ettiği dairelerde hizmet almak için orada bulunan vatandaşla da bayramlaştı ve iyi bir bayram geçirmelerini diledi.

Bakan Arıklı’ya tebrik sırasında Müsteşar Enver Öztürk ve Bakanlık Müdürü Mustafa Yeşil de eşlik etti.