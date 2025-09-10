Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), ülkedeki güvensizlik ortamının, halkın ruh sağlığını olumsuz olarak etkilendiğini söyleyerek, “Güvenlik, huzur yoksa sağlık da yoktur” dedi.

Yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, “Ülkede artan asayiş sorunları, gazetecilerin tehdit edilmesi, sürekli yakalanan tetikçiler, güvensiz yollar, bitmeyen ölümlü trafik kazaları, iş kazaları ve cinayetlerinin” toplumda güvensizlik ortamı yaratığını savundu.

Oluşan güvensizliğin hem toplumsal düzeni hem halkın ruh sağlığını olumsuz etkilediği ifade edilen açıklamada, “Depresyon ve anksiyete vakaları artmakta, toplumumun huzuru ve sağlığı tehdit altındadır. Unutulmamalıdır ki, güvenlik, huzur yoksa sağlık da yoktur.” denildi.

Sağlıklı bir toplumun ancak güvenli ve huzurlu bir ortamda mümkün olduğu belirtilen açıklamada, çocukların güven içerisinde büyüyebilmesinin ortak sorumluluk olduğu ve mutlu, üretken ve sağlıklı bireyler olarak yetişebilmeleri için güven duygusu taşımaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güvenli, özgür, demokratik, barış içinde ve özgür düşüncenin olduğu bir Kıbrıs’ı onlara bırakmak bizlerin görevidir.

Yöneticilerimiz sorumluluk almalı, kalıcı ve cesur adımlar atmalıdır. Gazetecilerin özgürce haber yapabildiği, halkımızın evinde, sokakta, işinde güven içinde yaşayabildiği, barışın, huzurun ve düşünce özgürlüğünün hakim olduğu bir Kıbrıs hayali ve umudumuz vardır.”