Girne’de yer alan bir ahşap atölyesinde bu sabah meydana gelen iş kazasında Mehmet Güleryüz (E-57) kesme makinesine üç parmağını kaptırarak, yaralandı.

Polis basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güleryüz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polis soruşturması devam ediyor.

-3 metre yükseklikten düştü

Girne- Alsancak Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Bilash Hossen (E-20) bugün öğle saatlerinde duvar tamiratı yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikteki bacanın üzerine çıktığı sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Hossen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek, Genel Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis soruşturması devam ediyor.