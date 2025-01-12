Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, kararlılığı ve liderliğiyle bir halkının tarihini değiştiren eşsiz bir devlet adamı olduğunu söyledi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin önderi Rauf Raif Denktaş’ı, vefatının 13'üncü yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz” diyen Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rauf Raif Denktaş, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adamış, kararlılığı ve liderliğiyle bir halkın tarihini değiştiren eşsiz bir devlet adamıdır. Denktaş, yalnızca bağımsız bir devletin temellerini atmakla kalmamış; hak, hukuk ve adalet yolunda yılmadan yürüyerek Kıbrıs Türklerinin sesini tüm dünyaya duyurmuştur.

Onun üstün zekâsı, diplomasi yeteneği ve sarsılmaz inancı sayesinde, Kıbrıs Türk halkı bugün kendi kimliği ve varlığıyla özgürce yaşamaktadır. Denktaş’ın verdiği bu mücadele, yalnızca bir siyasi liderlik değil, aynı zamanda halkının geleceğine duyduğu büyük bir inancın tezahürüdür. Rauf Raif Denktaş’ın mirası, bizlere yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir rehberdir. Bu mirası yaşatmak ve daha ileri taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle, kendisini bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”

(FG)