Arıklı "KKTC Havacılığında Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar” konulu panele katıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından düzenlenen “KKTC Havacılığında Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar” konulu panele katıldı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Arıklı, panelde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin havacılık alanında son yıllarda önemli projelere imza attığını, en önemli projelerinin de Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ile pistinin tamamlanarak hizmete sunulması olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının yakın coğrafyanın en büyük havalimanına sahip olduğunu ifade eden Arıklı, “Ercan Havalimanı özelleştirmeden önce yılda 10 milyon dolar zarar ediyordu. Bugün yeni havalimanından yılda 1 milyar TL’lik gelir elde ediliyor.” dedi.

Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesinin dünyada bir benzeri olmadığını kaydeden Arıklı, kesilen her faturanın yüzde 52’sinin devlete kaldığını, özelleştirmenin ardından Ercan Havalimanı sayesinde devletin kasasına giren paranın 600 milyon doları geçtiğini söyledi.

-“Havalimanları yaşayan organizmalar gibidir”

“Havalimanları yaşayan organizmalar gibidir ve eksikleri zaman içerisinde giderilir. İstanbul Havalimanı hizmete girdi ancak hala eksikleri var.” diyen Arıklı, Ercan Havalimanı hakkındaki olumsuz düşüncelerin yanlış olduğunu kaydetti.

Arıklı, Ercan Havalimanı’nın halkın malı olduğunu ifade ederek, “Ercan Havalimanı övünerek gösterebileceğimiz bir gurur kaynağımızdır. Eksikler var ve bunlar zamanla tamamlanacaktır.” dedi.

Arıklı, Ercan Havalimanı’nın kapasitesinin geliştirilmesiyle birlikte ciddi istihdam ortamı oluştuğunu da sözlerine ekledi.

-Sofi

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de Ercan Havalimanı’nın gelişimiyle ilgili bir sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

-Özçelik: “Ercan tüm teknolojik altyapısı tamamlanmış şekilde hizmet veriyor”

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik ise yeni havalimanının kapasitesinin 15 milyon yolcuya hizmet verilebilecek şekilde artırılabileceğini kaydederek yeni terminal binası ve pistin teknolojik altyapısı tamamlanmış şekilde hizmet verdiğini söyledi.