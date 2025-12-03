Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, engelli vatandaşların karşılaştığı sorunların yalnızca bir “farkındalık” meselesi değil, devlet politikalarının merkezinde yer alması gereken bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Arıklı, engelli bireylerin yaşamın her alanına tam ve eşit katılımını sağlamada kararlı olduklarını dile getirdi.

Ülke genelinde özellikle ulaşım, erişilebilirlik ve kamu hizmetlerine eşit erişim gibi alanlarda eksiklikler bulunduğunu ifade eden Arıklı, Bakanlık tarafından yürütülen tüm projelerde engelli bireylerin ihtiyaçlarının öncelikli bir ilke olarak ele alındığını söyledi.

Arıklı, yollar ve toplu taşıma düzenlemelerinden havalimanı çalışmalarına ve dijital dönüşüme kadar her adımda erişilebilirliği artırmaya yönelik bir yaklaşım benimsediklerini kaydetti.

Gerçek kalkınmanın, toplumun her bireyinin onurlu, bağımsız ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesiyle mümkün olduğunun altını çizen Arıklı, engelli bireylerin topluma katılımı için emek veren kurumlara, ailelere ve gönüllülere teşekkür etti.

Engellerin dayanışma ve ortak iradeyle aşılabileceğini belirten Arıklı, daha kapsayıcı bir gelecek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.