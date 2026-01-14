Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 42. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Bakanı Erhan Arıklı mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının en zor ve en karanlık dönemlerinde büyük bir cesaret ve fedakârlıkla halkının yanında durduğunu, liderliğiyle yol gösterdiğini ve mücadelesiyle umut olduğunu kaydetti.

“O, sadece bir doktor değil, halkının haklarını savunan, onurunu koruyan ve geleceğini inşa eden büyük bir dava adamıdır.” ifadesini kullanan Arıklı, Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının siyasi bilincinin oluşmasında ve örgütlü mücadelenin şekillenmesinde hayati rol oynadığını vurguladı.

Küçük’ün kararlılığının, ileri görüşlülüğünün ve halkına olan bağlılığının bugün de kendilerine ışık tutmaya devam ettiğini belirten Arıklı, “Dr. Fazıl Küçük’ün bıraktığı miras, özgürlük, eşitlik ve bağımsızlık idealidir.” İfadesini kullanarak, şöyle devam etti:

“Bu vesileyle merhum Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz halkımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”