Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yalnızca geçmişin bir mirası değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir rehber olduğunu söyledi.

Arıklı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin önemine işaret ederek, Cumhuriyet’in kuruluşunda gösterilen azim ve kararlılığın geleceğe taşınmasının ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile olan kardeşlik bağlarına da değinen Arıklı, “Milletimizin her ferdinin onuru, güvenliği ve refahı için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Altyapı, ulaştırma ve iletişim alanlarında atılan adımları hatırlatan Arıklı, gençlerin umutla baktığı bir gelecek için çalışmaların kararlılıkla süreceğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade eden Arıklı, mesajında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti!” ifadelerine yer verdi.