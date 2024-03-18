Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çanakkale Deniz Savaşlarının, Türk milletinin ve Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Bakan Arıklı, Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

“18 Mart 1915, Türk milletinin tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eder” diyen Arıklı, bugün, vatan topraklarını korumak ve emperyalizme geçit vermemek adına canlarını feda eden kahraman şehitleri anarak, aziz hatıralarını yaşattıklarını ifade etti.

Çanakkale’de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen destansı mücadelenin, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyarak, tarihe altın harflerle yazıldığını kaydeden Bakan Arıklı, “Şehitlerimizin kahramanlığı ve fedakârlığı sayesinde kazanılan Çanakkale Deniz Savaşları, Türk milletinin ve Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine ilham kaynağı olmuştur” vurgusu yaptı.

“Şehitlerimizin bize bıraktığı mirası yaşatmak ve vatanımızı daha güçlü yarınlara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur” diyen Arıklı, başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri saygı ve rahmetle anarak, “Ruhları şad olsun” dedi.