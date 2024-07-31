Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 1 Ağustos’un Türklerin geçmişinde en önemli dönüm noktalarının gerçekleştiği tarih olduğunu belirtti.

Arıklı yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türklerin geçmişinde en önemli dönüm noktalarının yaşandığı tarih olan 1 Ağustos, Kıbrıs’ta Türk varlığının başlangıcı ve Kıbrıs’ı vatan belleyenlerin bu adada kalıcılığını simgeliyor.

Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethi, 1571’i hazmedemeyenlerin Türkleri Kıbrıs’tan temizlemek için başlattıkları terör kampanyasına karşı, 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşu ve 1974 mutlu Barış Harekatı'nın ardından 1976’da, Kıbrıs Türkü'nün güvencesi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) kuruluşu... bunların tümü 1 Ağustos’ta gerçekleşmiştir.

Bu nedenledir ki Kıbrıs’ın fethi sırasında şehit düşen yiğitleri, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesi sırasında şehadet mertebesine eren Mücahitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, GKK’da bugüne kadar hizmet vermiş tüm askerlerimize şükranlarımı sunuyorum. 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun.”