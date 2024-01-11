Cambridge, Kopenhag ve Oxford üniversitesinden araştırmacılar, multipl skleroz (MS) hastalığı riskini artıran genlerin, Kuzeybatı Avrupa'ya 5 bin yıl önce "Yamnaya" adı verilen çobanlarla girdiğini ortaya koydu.

BBC'nin haberine göre, Cambridge, Kopenhag ve Oxford üniversitesinden araştırmacılar, merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığının genlerle ilişkisine yönelik çalışma yaptı.

MS'in Güney Avrupa'ya kıyasla, Kuzey Avrupa'da daha yaygın olduğu kaydedilen araştırmada Avrupa ve Batı Asya'da bulunan insan kalıntılarından alınan genetik bilgiler, İngiltere'de yaşayan binlerce kişinin genleriyle karşılaştırıldı.

On yıldan uzun süren çalışmada MS riskini artıran genlerin yaklaşık 5 bin yıl önce "Yamnaya" adı verilen çobanların Batı Rusya'dan göç etmesiyle Kuzeybatı Avrupa'ya girdiği belirlendi.

Araştırmada ayrıca genlerin hastalığa etkisinin yaklaşık yüzde 30 olduğu tespit edildi.

Bu genlerin eskiden hayvanlardan geçen hastalıklara karşı insanları koruduğu, yaşam tarzındaki değişiklikler sebebiyle MS riskini artırdığı kaydedildi.

Araştırmacılardan Oxford Üniversitesi Profesörü Lars Fugger, "MS, mutasyonlardan kaynaklanmıyor, bizi patojenlere karşı koruyan normal genlerle ilişkili." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.