Arapköy’de, alkollü şekilde direksiyona geçerek park halindeki araca çarpan sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Arapköy’de bir araç park yerinde 138 miligram alkollü içki tesiri altında, SL 865 plakalı salon aracıyla doğuya doğru dikkatsizce seyreden Serhii Karaulnyi (E-49) direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Karaulnyi’nin aracı park halindeki Mehmet Aslan (E-48) sorumluluğundaki JM 305 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken SL 865 plakalı araç sürücüsü Serhii Karaulnyi, alkollü araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.