Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan habere göre, Mekke'deki Mescid-i Haram'da şiddetli yağmur ve dolu yağdı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, sağanak, dolu ve yıldırım beklentileri nedeniyle Mekke de dahil ülkenin birçok bölgesini kapsayan kırmızı alarm yayımladı.

- Katar

Katar'da Meteoroloji Merkezinin X hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 2 kilometrenin altına düştüğüne işaret edilirken kara yolu kullananlara dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada da gece geç ve sabahın erken saatlerinde sis ihtimali olduğu uyarısında bulunuldu.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Meteoroloji Merkezi ise yoğun sis nedeniyle araç kullanıcılarına yönelik uyarılar yayımladı.

- Kuveyt

Kuveyt resmi televizyonu El-Ahbar'da yer alan haberde ise ülkenin bazı bölgelerinde yoğun sis meydana geldiği ve görüş mesafesinin 1 kilometrenin altına düştüğü belirtildi.