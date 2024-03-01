Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'nın son dönemlerinde en popüler eğlence bölgesi olan Zahra Sokak'ta meydana gelen ve infiale neden olan kavga olayı ile ilgili olarak Berlin Bar’ın güvenlik görevlisi Osman Saadetoğlu’nun ardından aranan şahıslar olan İbrahim Erülkü, Can Polat ve Yusuf Uçar da polise teslim oldu. Dört zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emin Günal, zanlıların mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22:30 raddelerinde kavga etmek için Zahra Sokağa gittiklerini söyledi. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarından ifade alındığını, İbrahim Erülkü’ün olay yerine araçla gittiğini ve yanında götürdüğü demir golf sopalarını kavga edecek arkadaşlarına dağıttığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, Saadetoğlu’nun ifadesinde Berlin Bara yalnız ve kendi aracıyla gittiğini söylediğini ancak incelenen kamera görüntülerinde zanlının araçta yanında birinin gözüktüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselede tutuklanan 19 zanlının teminata bağlandığını, aranan şahıslar olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi. Zanlıların avukatlarının süreye itiraz etmesi üzerine duruşma yapıldı. Zanlı avukatları, 4 şahsın da olaydan 8 gün sonra teslim olduğunu, eğer tanık veya emarelere etki etme niyetleri olsa bu süre içerisinde yapmış olacaklarını ifade ederek, teminata bağlanmaların talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, aranan şahıslar olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.