İstatistik Kurumu, aralık ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 1.10 olarak açıkladı. 2024 yılındaki hayat pahalılığı ise yüzde 53.29 oldu.

İstatistik Kurumu’nun yayımladığı "2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2024 Aralık Ayı Sonuçları"na göre, geçen ay enflasyon yüzde 1.10 olurken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 53.29, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 53.29 değişim gerçekleşti.

-Aralıkta en çok zamlanan ürün kabak, ucuzlayan ürün ise maydonoz

Aralık ayında fiyatı en fazla artan üç mal veya hizmet, yüzde 171.22 ile kabak, yüzde 154.38 ile Enginar ve yüzde 107.87 ile patlıcan oldu.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 36.42 ile maydanoz, yüzde 35.94 ile çiçek lahanası ve yüzde 35.81 ile brokoli ücretinde görüldü.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 2.49 ile gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda gerçekleşti.

Çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.23, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 2.03, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 1.42, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.08, sağlık ana grubunda yüzde 1.08, haberleşme ana grubunda yüzde 0.99, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.58, ulaştırma ana grubunda yüzde 0.43, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.32, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.18, eğitim ana grubunda yüzde 0.08 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 430 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 128 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.