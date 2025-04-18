(Kamalı Haber)- Değirmenlik-dağ yolunda araçlarında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Hasan Çuhadar ile Erkan Karartan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Melisa Alpaslan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Nisan 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Değirmenlik-dağ yolunda Hasan Çuhadar'ın sürücü, Erkan Karartan’ın yolcu olarak bulunduğu kiralık aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada sürücü paspasının altında 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aracın güneşlik kısmında ise içerisinde uyuşturucu olan 2 adet pipo bulunarak zanlıların suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, benzer suçtan sabıkası olan Çuhadar’ın cezaevine gönderilmesini, sabıkası olmayan Karatan’ın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Çuhadar’ın 45 günü aşmayan bir sürreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç Nuray Necdet, zanlı Karatan’ın yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.