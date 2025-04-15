(Kamalı Haber)- Değirmenlik-dağ yolunda Hasan Çuhadar'ın sürücü, Erkan Karartan’ın yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi. İki zanlı tutuklanarak, uyuşturucu madde tasarrufu suçundan mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Melisa Alpaslan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 14 Nisan 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Değirmenlik-dağ yolunda Hasan Çuhadar'ın sürücü, Erkan Karartan’ın yolcu olarak bulunduğu kiralık aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada sürücü paspasının altında 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aracın güneşlik kısmında ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde 2 adet pipo bulunarak zanlıların suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.