Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da aracında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Nuorual İdris bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 15 Nisan 2024 tarihinde saat 01.30 sıralarında Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada ön yolcu koltuğunun üzerinde bulunan bel çantasında 9 ayrı foil kağıda sarılı 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, arka koltukta içerisinde uyuşturucu bulunan bir adet sarma sigara, foil kağıdı, bin 120 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde beklenen analiz sonuçlarının geldiğini, zanlının gidiş güzergahlarının incelendiğini belirtti. Polis, analiz sonucu bulunan maddenin uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini belirtirken, güzergahlarla ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 200 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 750 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.