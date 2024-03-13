Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ejder Eryılmaz bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis, Ejder Eryılmaz’ın 12 Mart 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında ZMU 281 plakalı araçla Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyrederken, tespit edilerek, durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan aramada aracın motor kısmında naylona sarılı 25 gram hintkeneviri bulduklarını açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi 12 Mart’ta aranan bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddeniz analize gönderileceğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.