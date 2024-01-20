Lefkoşa’da dün sabah yolun karşısına geçmeye çalışan Tuğçe Şukuf adlı 14 yaşındaki kız çocuğuna araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Kerem Rezzakioğlu (26) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza dün saat 09.45’te Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi’nde meydana geldi. Yol boyunca FT 010 plakalı salon aracıyla batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Kerem Rezzakioğlu (E-26), yolun sağında bulunan Memo 1 isimli petrol istasyonu önüne geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre yolun solundan sağına doğru yürüyerek geçmeye çalışan Tuğçe Şukuf’a (K-14) çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaya Tuğçe Şukuf, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Kerem Rezzakioğlu ise tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

-Karşıyaka’da kazada aracın çarptığı diğer araç devrildi

Öte yandan bugün saat 01.00 sıralarında Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi’nde Kadir Görcan (E-21), yönetimindeki FT 686 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Cosmin Tudorel Ghirasim (E-42) yönetimindeki RG 052 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan FT 686 plakalı araç, yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan taş otobüs durağına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan FT 686 plakalı araç sürücüsü Kadir Görcan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, aynı araçta yolcu olarak bulunan Baran İnce (E-20) ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tevdilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.

-Girne’de araç yandı

Girne’de bugün saat 02.30’da park halindeki bir araçta yangın çıktı.

Ecevit Caddesi’ndeki bir eğlence mekanı önünde park halinde duran Ali Baran Dinç’e ait GD 956 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.