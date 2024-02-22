Larnaka’nın “Tersofanu” köyünde bir kadının aracına yerleştirilen patlayıcı düzenek, infilak etmeden tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’nın “Tersefanu” köyünde ikamet eden bir kadının dün sabah aracına bineceği sırada, aracın rüzgarlığında bir bomba bulunduğunu fark ettiğini ve bombanın patlamadan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini yazdı.

Bombanın, düşük etkili boru tipi bir bomba olduğunu vurgulayan gazete, Rum polisinin araştırmasını sürdürdüğünü aktardı.