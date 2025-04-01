(Kamalı Haber) - Serhatköy’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hint Keneviri) Tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı Mustafa Yüksel Gülbeyaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Türkay Saygılı olayla ilgili bulguları aktardı. Saygılı 31 Mart 2025 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından sürat tahdidi olan yolda 120 km hızla seyreden SR 275 plakalı araç durdurularak konu araç sürücüsü Gönyeli’de sakin zanlı Mustafa Yüksel Gülbeyaz’ın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine konu araçta yapılan aramada el freni yanında bulunan marlboro tütün kutusu içerisinde mavi renk markasız kraşer içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini aktardı. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve akabinde kalmakta olduğu ikametgahta arama emri ile yapılan arama neticesinde oturma odasında bulunan TV ünitesi sol çekmecesinde ona marka nargile tütün kutusu içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine oturma odasında sehpa üzerinde bulunan gri renk gizeh marka öğütücü içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı polislere her şeyi anlattığını pişman olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.