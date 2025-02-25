"Tuncer Bağışkan: Kültür, Tarih ve Bellek Günleri"nin ikincisi 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında "Arşiv: Neyi, Neden, Nasıl Biriktiririz?” başlığıyla Arabahmet Kültür Evi'nde düzenleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde kurulan Kültür Politikaları Belirleme ve Arşiv Çalışmaları Merkezi'nden (ARKHE) yapılan açıklamaya göre, sempozyum saat 14.00'de açılış konuşmalarıyla başlayacak. "Biriktirme, kaydetme ve arşivlemenin yöntem, niyet ve anlamı" konularının ele alınacağı sempozyumun açılışında, ARKHE Direktörü Halil Duranay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Eski Müdürü, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komite Üyesi İlkay Feridun ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı konuşacak.

"Kent Müzeleri ve Arşivleri" paneli saat 15.15'te başlayacak. "Bir Kentin Hafızası: Eskişehir Kent Belleği Müzesi" konulu oturumda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Dairesi Başkanı Aytaç Ünverdi; "Bir Hafıza Kurumu Olarak Türkiye’nin İlk Kent Arşivi ve Müzesi: APİKAM" konulu panelde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Serhan Kemal Saygı sunum yapacak.

"Arşiv Üzerine: Bir Modern Geçmiş - Abdullah Onar’ın 60 Yılı" konulu panel ise 17.15'te başlayacak. Sunumu Anber Onar gerçekleştirecek.Cumartesi saat 11.00'de "Arşiv: Neyi, Neden, Nasıl Biriktiririz?" konulu panel yapılacak. Panelde, Kent Araştırmacısı Murat Tülek "Arşiv ve Kartografya: Kentsel Hafıza & Mekansal Bilgi İlişkisi"; Küratör ve Araştırmacı Meriç Öner "Arşivin Sureti"; araştırmacı Umut Sülün "Arşiv Hayali" konulu sunum yapacak.

Aynı gün saat 14.00'de İlkyaz Prtakalcıoğlu yönetiminde "Fotoğraf Arşiv Atölyesi: Birlikte: Hatırla Unutma" konulu atölye çalışması düzenlenecek.